"Вечерняя Москва": четверг, 9 августа 2012 года

Буханка хлеба грозит подорожать на 2 рубля

В интервью "Вечерке" подорожание хлеба не исключил генеральный директор агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник. Таким образом, уже в октябре за белый или ржаной "кирпич" мы, возможно, будем платить на 2–3 рубля больше, чем сейчас. Причин тому несколько, основные – недавний рост тарифов на комуслуги и цен на муку. И это на фоне разговоров о надвигающемся кризисе, да еще прогноза относительно отечественной экономики, подготовленного для правительства Министерством экономического развития РФ. Ведомство, как сообщает информагентство "Финмаркет", разработало три сценария, которые можно условно обозначить так: оптимистичный, мягкокризисный и кризисный. Оптимистичный документ предполагает, что Европа буквально чудом избежит углубления рецессии и разрастания кризиса, а мировая экономика будет прибавлять по 4 процента в год при цене на нефть 100 долларов за баррель. Естественно, в России будет определенная стабильность, курс доллара ожидается порядка 29,7 рубля. При реализации второго сценария, предполагающего умеренный кризис, остановить разрастание долговых проблем европейских аутсайдеров не удастся. Темпы роста российской экономики в 2013 году могут замедлиться до 0,5–1,2 процента в год, а несколько позже выйти на показатели 3–3,7 процента. Курс доллара достигнет отметки 37 рублей, инфляция ненадолго вырастет до 8,6 процента. И, наконец, третий сценарий – просто мелодрама. Бедствующие страны Европы не способны восстановить платежеспособность, несмотря на снижение дефицитов бюджета, а лидеры – договориться о спасении евро. Резко снижаются цены на нефть – ниже 60 долларов за баррель. Экономика Евросоюза падает на 2,8 процента и долго не может восстановиться. Россию накрывает вторая волна кризиса. В 2013 году доходы от экспорта падают на 31 процент. Начинается лавинообразная девальвация. Стоимость доллара в этом сценарии составляет 46 рублей. Отличие пессимистичного прогноза от кризиса 2009 года в том, что спад экономики будет не столь глубоким, инвестиции хотя и снизятся, но не прекратятся вовсе. Эти сценарии Минэкономразвития лишний раз свидетельствуют, что будущее российской экономики во многом зависит от развития событий в Евросоюзе.

Колесо обозрения на ВВЦ не снесут до решения суда

Информация о том, что скоро будет демонтировано столь любимое москвичами колесо обозрения на ВВЦ, оказалась не совсем верной. Напомним, что генконструктор группы компаний "Мир", в которое входит владелец колеса – ЗАО "Российская выставка аттракционов" (РВА), Владимир Гнездилов сообщил, что руководство ВВЦ намерено снести самое высокое (73 метра) в столице колесо обозрения, а на его месте хотят построить павильон. Вокруг появился бетонный забор, добавил он. Однако ВВЦ опровергает эти слухи. Колесо и другие аттракционы эксплуатируются сегодня в обычном режиме, сообщила пресс-служба выставочного центра. Долгосрочный договор аренды на часть земельного участка, расположенного под аттракционами, между ВВЦ и "РВА" был подписан в 1998 году. "В настоящий момент государственная регистрация договора по ряду причин не произведена, а с учетом изменений в законодательстве она невозможна, что означает отсутствие у "РВА" правовых оснований на использование занимаемого земельного участка. В этой связи ВВЦ предложил "РВА" освободить участок", – пояснили корреспонденту "Вечерки" в пресс-службе ВВЦ. В сообщении указано, что "РВА" неоднократно обращалось в прокуратуру, а также органы полиции с жалобами на неправомерные действия ВВЦ. Центр расценивает это как попытку "РВА" оказать давление на ВВЦ. Данная ситуация представляет собой спор хозяйствующих субъектов, который подлежит разрешению в судебном порядке. В Арбитражном суде уже возбуждено дело, предварительное заседание назначено на 10 августа. До вынесения решения ВВЦ не собирается предпринимать в отношении "РВА" каких-либо мер.

Движение по Рублевке ограничат на год

Строительные работы, начатые на Рублевском шоссе, чуть более чем на год закроют центральную проезжую часть этой магистрали для движения в сторону области. Об этом корреспонденту "ВМ" сообщили вчера в Департаменте строительства Москвы. "В ходе работ по реконструкции Рублевского шоссе предусмотрено строительство эстакады в районе примыкания к магистрали улиц Маршала Тимошенко и Академика Павлова", – рассказал сотрудник пресс-службы департамента Сергей Султанян. На период строительства движение по Рублевскому шоссе в сторону центра будет осуществляться по существующей проезжей части, а в сторону области – по дублеру, при этом число полос движения сокращено не будет. В настоящее время ведутся работы по сооружению опор правой половины эстакады. Работы на левой половине эстакады планируется выполнять после переключения движения с основного хода Рублевского шоссе на боковой проезд при движении в сторону области. Согласно планам строительства, эстакада должна быть сдана в августе 2013 года. Однако, если учесть, что подготовительные работы начались ранее, общий срок строительства этого объекта составит 15 месяцев. Напомним, что работы на Рублевском шоссе входят в городскую программу реконструкции городских вылетных магистралей, реализация которой началась в конце прошлого года.



Городу не хватает водителей, монтажников и инженеров-технологов

Менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров и торговых представителей чаще всего будут искать на столичном рынке труда работодатели, утверждают аналитики HeadHunter. Данные о топ-10 самых востребованных специалистов эксперты вывели, изучив динамику спроса в столице за последние 5 лет на основе регистрации размещаемых в интернете вакансий. Также среди самых разыскиваемых работников оказались менеджеры по работе с клиентами, медицинские представители, помощники руководителя и программисты 1С. Рост числа вакансий в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2008 года составил 25% по позициям "менеджер по продажам", "торговый представитель", "медицинский представитель" и "менеджер по работе с клиентами".

Свято-Троицкая Сергиева лавра готовится к празднованию 700-летия Сергия Радонежского

Многотысячные толпы прихожан собираются в лавре ежегодно – в день обретения мощей этого почитаемого в нашей стране святого. В ознаменование обретения мощей старца в 1422 году в лавру пришли помолиться православные не только из Москвы и Подмосковья, но и из других российских городов и весей. Сергий Радонежский для множества россиян воплощает в себе идею взаимоподдержки, единения и поистине христианской любви. Смысл этого раскрыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возглавивший Божественную литургию в честь праздника, отслуживший молебен преподобному Сергию Радонежскому и обратившийся с пасторским напутствием к собравшимся прихожанам. Патриарх призвал внимавших ему людей быть добрее друг к другу, думать о процветании родной земли, свято хранить духовные и семейные ценности. В праздновании приняли участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, являющийся, кстати, руководителем попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, губернатор Московской области Сергей Шойгу, глава Сергиево-Посадского района Владимир Коротков.

Столица вернула Грузии вора

Вчера выдворен за пределы России так называемый "вор в законе" Дато Тбилисский. Сотрудники полиции доставили его в аэропорт "Внуково" и, проведя необходимые процедуры, проконтролировали его посадку на самолет Москва–Тбилиси. Можно предположить, что на родине его ждет "теплый прием", поскольку в Грузии только за принадлежность к воровскому клану приговаривают к 25 годам тюрьмы и конфискации имущества. Дато Тбилисский, он же Давид Шарабаидзе, покинул пределы России по решению суда, рассмотревшего материалы сотрудников Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. В конце апреля 2012 года он был задержан оперативниками и доставлен в суд. Поводом для задержания послужило нарушение Шарабаидзе режима пребывания иностранных граждан на территории России. После отбытия наказания за хранение наркотика – метадона и заведомое использование поддельного паспорта "криминальный генерал" вернулся в Москву и проживал в столице без разрешающих документов и, по оперативным данным, контролировал деятельность организованных преступных групп, участники которых занимаются совершением квартирных краж и организацией поставок и распространением наркотиков. До исполнения решения суда о выдворении Дато находился в центре содержания иностранных граждан столичного главка полиции. В 2012 году в Центральном регионе России задержано восемь воров в законе.

Голливуд спешит на помощь российскому кинематографу

В "Дизайн-отеле" прошла церемония вручения дипломов первым 16 выпускникам Летней школы сценарного мастерства. Организаторами курсов стали Российская ассоциация продюсеров кино и телевидения, ВГИК и ЮжноКалифорнийский университет (USC). Одна из целей этого сотрудничества – создание системы альтернативного кинообразования в России. В течение шести недель интенсивного обучения опытные педагоги USC Харольд Аптер и Дэвид Ховард раскрывали студентам секреты создания успешного зрительского кино. Причем сценаристам пришлось побороться за право учиться у голливудцев – специальная отборочная комиссия из профессионалов во ВГИКе отсмотрела 150 кандидатур и выбрала самых достойных для получения грантов на обучение – ведь платили за знания не сами студенты, а Министерство культуры и крупнейшие киностудии. В чем все-таки основное отличие американской сценарной школы от российской? Прежде всего — во внимании к зрителю. "Главное – наладить отношения между рассказчиком и аудиторией, – считает Дэвид Ховард.– Без аудитории вы не рассказчик, вы лишь бросаете слова на ветер".

"Вечерняя Москва", четверг, 9 августа