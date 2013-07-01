Дворец морей и океанов появится на ВВЦ в 2014 году

Самый большой океанариум в Европе появится на ВВЦ

Крупнейший в Европе многофункциональный океанический парк развлечений появится на территории ВВЦ. В 2014 году планируют открыть образовательно-развлекательный центр, в состав которого войдут океанариум, дельфинарий и театр ластоногих.

Здесь гости смогут познакомиться с редкими обитателями морей и океанов, укрепить здоровье, принять участие в спортивных играх. Во дворец завезут касаток, белух, южноамериканских морских львов, акул, моржей, скатов. Посетителей ждет незабываемое кругосветное путешествие по водным просторам России, Дальнего Востока, Китая, Америки и Юго-Восточной Азии.

Комплекс для морских и океанических животных будут возводить на участке, ограниченном Садовым и Театральными проездами. Площадь центра составит 40 тысяч квадратных метров. Здесь же предполагают организовать наземную парковку на 190 мест.

"Этот социальный проект предполагает развитие 2 гектаров территории ВВЦ, которая не входит в зону исторических павильонов и памятников архитектуры. На осваиваемом участке в свое время располагались ветхие строения – теплицы. Площадь новой застройки составляет 1,05 гектаров", - сообщает пресс-служба ВВЦ.

Здание океанариума будет состоять из подземной (включит океанариум и театр ластоногих) и надземной частей. Последняя предполагает наличие центра дельфинотерапии, кафе, ресторанов и технических помещений. При этом зрительные залы дельфинария рассчитаны на 2500 человек. Особое внимание уделят детям-инвалидам, нуждающимся в реабилитации. Специально для таких посетителей подготовят 5 бассейнов, где ребята смогут поплавать с дельфинами. Кстати, питомцев дельфинария обучат профессионалы из Японии.

Добавим, что сумма вложений в грандиозный проект составляет в среднем 2,1 миллиарда рублей. Проект реализуется при поддержке частного инвестора.

Сейчас на территории ВВЦ находятся более 20 музеев и научно-популярных центров, в которых проводятся мероприятия как для детей, так и для взрослых. Также здесь можно найти первый в столице "Контактный зоопарк", "Паноптикум научных развлечений", "Крокодиловую ферму", палеонтологическую коллекцию "Ледниковый период" и выставку экзотических бабочек.