Все больше россиян недовольны вступлением РФ в ВТО

ИТАР-ТАСС

Россияне воспринимают вступление России во Всемирную торговую организацию все более пессимистично. Таковы результаты опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 5 августа.

Сейчас лишь 21% опрошенных считают, что вступление в ВТО принесет России больше пользы, чем вреда.

При этом количество оптимистов снижается ежегодно. Так, в 2004 году положительно о вступлении в организацию отзывались 41% респондентов, а в 2011 году – лишь 32%. Одновременно растет количество россиян, считающих, что последствия членства в ВТО будут негативными. Таких в 2004 году было 15%, в 2011 – уже 18%, сейчас - 28%.

В числе негативных последствий называются ущерб экономике, спад производства, снижение уровня жизни, рост безработицы и усиление зависимости от Запада.

Интересно отметить, что 32% опрошенных вообще ничего не знают о Всемирной торговой организации, а 35% лишь "что-то слышали" о ней.

В опросе ФОМ принимали участие 1500 человек, жители 43 краев и областей РФ.

Напомним, Россия официально вступит в ВТО 23 августа 2012 года.