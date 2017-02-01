Американский крейсер потерпел аварию у берегов Японии

Фото: AP/Kin Cheung

Американский крейсер Antietam потерпел аварию у берегов Японии, сообщает военное издание "Stars and Stripes". Из-за инцидента его пришлось отбуксировать на военную базу США Йокосука в префектуре Канагава.

Авария произошла 31 января – американское судно, оснащенное многоцелевой системой ПРО Aegis, село на мель, в результате чего были повреждены его гребные винты. Пострадавших среди экипажа не было.

Вместе с тем, из-за аварии в воду вылилось около четырех тысяч литров гидравлического масла. Для устранения последствий аварии на месте работают специальные службы.

Военные эксперты не смогли объяснить, как судно могло сесть на мель – по словам моряков, в том месте дно расположено достаточно глубоко, благодаря чему там можно размещать даже большие военные корабли.