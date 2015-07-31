Количество десантников в России увеличится

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Численность Воздушно-десантных войск России будет увеличиваться. Об этом рассказал командующий ВДВ России Владимир Шаманов, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Последние пять лет численность этого рода войск уже увеличивается. Наши планы не меняются", – сказал Шаманов.

В частности, на днях были развернуты пять разведывательных батальонов десантников и переформатирован в бригаду 45-й полк спецназначения.

Кроме того, был увеличен набор в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.

В 2010 году общая численность личного состава всех частей ВДВ России составляла около 35 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что к 2019 году общее количество десантников в России может составить 72 тысячи человек. Таким образом, предполагается увеличение количество личного состава ВДВ примерно в два раза за 10 лет.