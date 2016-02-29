Форма поиска по сайту

29 февраля 2016, 15:44

Город

Безработный москвич на лошади наехал на мальчика

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Безработный москвич наехал на лошади на семилетнего мальчика, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел 26 февраля. По данным МВД, 52-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения отвязал лошадь от ограды одного из павильонов ВДНХ, оседлал ее и наехал на ребенка.

Мальчика госпитализировали, а за появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчина был привлечен к административной ответственности.

Помимо этого, по факту наезда ведется проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

