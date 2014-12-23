Каток на ВДНХ вошел в Книгу рекордов России

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

Каток на ВДНХ официально признан самым большим в стране. Он вошел в Книгу рекордов России сразу в двух категориях: как самый большой каток с искусственным льдом и как крупнейшая ледовая площадка в целом. Последний титул каток на ВДНХ забрал у своего "конкурента" из Парка Горького.

"Могу с уверенностью сказать, что рекорд России действительно установлен - и не один, а целых два. Во-первых, речь идет о самом большом катке с искусственным льдом. Если говорить о втором рекорде, то это общая площадь, включая инфраструктуру катка", - рассказал телеканалу "Москва 24" главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Каток измерили с помощью прибора под названием курвиметр. Он применяется для установления длины извилистых линий.

На ВДНХ открылся самый большой в мире каток

Отметим, что площадь катка с искусственным покрытием на ВДНХ составляет 20,5 тысяч квадратных метров. Общая площадь территории - вместе с раздевалками, прокатом, кафе - составляет 57,3 тысячи квадратных метров.

Каток можно в ближайшее время войти и в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующая заявка уже подана руководством выставки.

Посещение катка на ВДНХ обойдется в сумму от 200 до 400 рублей. Отличительной особенностью площадки стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.

Большой каток с медиаэкраном открылся на ВДНХ

Отметим, что каток разместился на Главной аллее комплекса – площади Дружбы народов, между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Каток открыт ежедневно кроме понедельника с перерывом с 15.00 до 17.00.