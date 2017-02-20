Обжиг двухметровой деревянной скульптуры покажут на ВДНХ 25 февраля

Фото: m24.ru/Вячеслав Канаев
25 февраля в "Парке ремесел" на ВДНХ покажут обжиг двухметровых глиняных скульптур, сообщает пресс-служба выставки.
Художники-керамисты создадут изваяния, а затем скульптуры обожгут в дровяных печах. После этого защитные материалы снимут и зрителями покажут фигуры в огне.
Кроме того, 25 и 26 февраля на ВДНХ пройдут мастер-классы по сборке мебели, изготовлению куклы Масленицы и стринг-арту.
Ссылки по теме
- Отмечаем Масленицу правильно: советы по выбору и изготовлению блинов
- Топ-10 мест в Москве, где поесть блины
Сайты по теме