20 февраля 2017, 19:08

Обжиг двухметровой деревянной скульптуры покажут на ВДНХ 25 февраля

Фото: m24.ru/Вячеслав Канаев

25 февраля в "Парке ремесел" на ВДНХ покажут обжиг двухметровых глиняных скульптур, сообщает пресс-служба выставки.

Художники-керамисты создадут изваяния, а затем скульптуры обожгут в дровяных печах. После этого защитные материалы снимут и зрителями покажут фигуры в огне.

Кроме того, 25 и 26 февраля на ВДНХ пройдут мастер-классы по сборке мебели, изготовлению куклы Масленицы и стринг-арту.

