Павильон "Атомная энергия" на ВДНХ откроется через три года

Павильон "Атомная энергия" появится на ВДНХ не позднее 2019 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"Мы рассчитываем, что павильон "Атомная энергия" будет открыт на ВДНХ не позднее 2019 года. Он будет располагаться на месте павильона №19, который будет демонтирован в ближайшее время", – рассказали в ведомстве.

По его словам, выставочная площадь нового павильона составит примерно 20 тысяч квадратных метров. "Это будет именно павильон, а не музей. При этом здесь планируется разместить музейную экспозицию об истории советского атомного проекта", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что концепция павильона находится в стадии разработки. "Сейчас проходят консультации с музейными технологами и архитекторами на тему, что из наших идей может быть реализовано, что – нет. В течение месяца-двух появится первичный вариант концепции. К сентябрю мы рассчитываем получить ее в окончательном виде в виде документов, альбомов, картинок", – заключил собеседник.

Ранее m24.ru сообщало, что на территории ВДНХ в реконструированном павильоне № 19 откроется павильон "Атомная энергия". Корпорация "Росатом" примет участие в создании экспозиции. На данный момент площадь павильона № 19 составляет 3 767 квадратных метров.

По словам председателя Градостроительно-земельного комитета Константина Тимофеева, к внешнему оформлению павильона будут предъявляться особые требования, поскольку его центральный фасад выходит на Главную аллею выставочного центра. В то же время к объектам историко-культурной ценности данная постройка не относится.

Напомним, на территории ВДНХ располагаются 68 павильонов. Выставка достижений народного хозяйства, открытая в 1939 году, является одним из самых крупных экспозиционных музейных и рекреационных комплексов в мире. Ежегодно ВДНХ посещают более 19 миллионов человек.