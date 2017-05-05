"Управляй силой кубика": большой праздник LEGO Star Wars пройдет на ВДНХ

Большой праздник LEGO Star Wars для детей и взрослых пройдет на ВДНХ 20 и 21 мая, сообщают организаторы. Гостей ждут конкурсы, игры, общение с роботами и просмотр избранных фрагментов саги "Звездные войны".

Специальным "гостем" праздника станет модель робота R2-D2, собранная из более чем 21 000 кубиков LEGO. Точная копия знаменитого дроида будет работать на радиоуправлении: двигаться, светиться и даже разговаривать с гостями – разумеется, на своем языке.

Юных гостей ждут увлекательные игры. Им предстоит предстоит пройти обучение мастерству джедаев и поучаствовать в пяти захватывающих испытаниях. Самые активные участники, которые выполнят все задания, получат дипломы и подарки. Подарки гарантируют всем, кто придет на праздник в костюме любимого героя "Звездных войн". В зоне LEGO DUPLO ждут малышей от 1,5 до 5 лет – здесь они смогут получить свои первые навыки конструирования.

Родители смогут помочь в обучении юных падаванов, а также принять участие в строительстве 3D фигур Дарта Вейдера и Магистра Йоды из кубиков LEGO. Выступление клуба артистического фехтования с битвами на лазерных мечах понравится и взрослым, и детям.

В зоне отдыха будут демонстрироваться лучшие моменты фильмов саги "Звездные Войны", а также мультсериал "LEGO Star Wars: Приключения изобретателей".

Поклонники компьютерных игр испытают себя в роли любимых персонажей в игре LEGO Star Wars The Force Awakens и смогут протестировать свои корабли в приложении LEGO Star Wars Force Builder.

Все желающие смогут сфотографироваться с 3D-фигурами героев, собранных из кубиков LEGO, и на спидере Рей в натуральную величину, а в интерактивной фотозоне – научиться самостоятельно управлять кубиками LEGO.