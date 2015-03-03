Реставрация павильонов ВДНХ продолжится в 2015 году – Кибовский

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Реставрационные работы на ВДНХ продолжатся в 2015 году, сообщил журналистам глава департамента культурного наследия Александр Кибовский.

По его словам, проект реставрации павильонов ВДНХ был одним из самых масштабных в 2014 году. 24 исторических павильона, находившихся в аварийном состоянии, восстановлены, приводит слова Кибовского корреспондент M24.ru

"Многие павильоны были на грани технической утраты, в том числе Зеленый театр. Мы вернули его подлинный цвет – цвет слоновой кости", – сказал глава департамента культурного наследия.

Кибовский также напомнил, что во время реставрационных работ в главном здании Выставочного центра обнаружили одну из самых больших картин советского художника Александра Герасимова. Реставрацию полотна проведут, не вынося его из павильона.

Напомним, в 2014 году ВДНХ отметила 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставке историческое название – ВДНХ, и "освежить" его территорию. 15 мая 2014 года ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Первый этап реконструкции ВДНХ завершился 1 августа – в день 75-летия выставки. На ее территории отремонтировали десятки площадок и воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, а также разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны. Кроме того, из парка Горького на ВДНХ был перевезен макет космического корабля "Буран".

Кроме того, власти собираются сделать ВДНХ главным в столице музейным комплексом. По поручению Сергея Собянина была разработана единая концепция развития ВДНХ. По его мнению, выставка должна развиваться как крупнейший культурно-выставочный центр и главный общедоступный парк столицы.