В парке "Сокольники" состоится "Парад невест"

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В парке культуры и отдыха "Сокольники" 30 сентября впервые состоится "Парад невест". В торжественном шествии примут участие девушки, которые недавно вышли замуж, информирует пресс-служба ПКиО "Сокольники".

Данное событие призвано повысить популярность свадебного ритуала как социально значимого явления и поддержать институт брака и семьи.

"В настоящее время модными становятся гражданские браки и гостевые браки, юридически не защищающие женщину, мать, а также рождающихся в браке детей. Только традиционная семья из всех этих разновидностей брака имеет ценность в нашем обществе. Нет ничего красивее невесты, одевающей белое платье на торжественное свидание со своим будущим мужем", - говорится в сообщении.

Отметим, "Парад невест" пройдет в День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Шествие состоится с 12.00 до 13.00, а фотосессии с его участницами продлятся до позднего вечера.