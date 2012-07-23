Из-за ДТП на востоке Москвы прервалось движение трамваев

ИТАР-ТАСС

В 11.55 на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы произошло ДТП. Как сообщает ГУ МВД по Москве, столкнулись трамвай и внедорожник Toyota. От удара иномарку отбросило на светофор, который при падении оборвал троллейбусную линию электропередачи и преградил трамвайные пути.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение троллейбусов было вскоре восстановлено. Однако восстановительные работы на трамвайных путях еще продолжаются.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.