В Измайловском парке пройдет День мороженого

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 12 августа, в Измайловском парке состоится День мороженого.

Управление особо охраняемыми природными территориями по Восточному административному округу города Москвы приглашает всех желающих на детский праздник – "День мороженого".

Организаторы праздника обещают гостям интересную развлекательную программу с играми, эстафетами, конкурсами загадок и рисунков.

Посетителей будут развлекать клоуны-аниматоры. Кроме того, ожидается выступление артиста оригинального жанра с номером "Труба-трансформер".

И самое главное – все участники праздника смогут полакомиться вкусным мороженым.

Праздник начнется в 12.00 на детской площадке в Измайловском лесопарке (5-я Парковая улица).