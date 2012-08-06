Отдыхающий на Бабаевском пруду чуть не лишился вещей и авто

ИТАР-ТАСС

Злоумышленники ограбили жителя района Гольяново. Также они угнали его автомобиль Daewoo Nexia, но вскоре были пойманы. Об этом соообщает ГУ МВД по Москве.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что он приехал искупаться на Бабаевский пруд и припарковал машину возле дома 3 по улице Курганская, расположенного неподалеку от пруда. После этого он оставил одежду и ключи от автомобиля на берегу водоема и пошел купаться. Выйдя из воды, потерпевший обнаружил пропажу своих вещей, а затем и автомобиля.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили машину потерпевшего и задержали двух мужчин, находившихся в салоне – жителей Белоруссии и Тюмени 34 и 36 лет, проживающих в Москве без регистрации.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).