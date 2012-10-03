Префект ВАО Николай Ломакин ответил на вопросы наших телезрителей

Префект ВАО Николай Ломакин отвечает на вопросы жителей округа и рассказывает об изменениях в сфере здравоохранения, строительстве ТПУ, ликвидации старых ларьков и палаток и многом другом

В прямом эфире телеканала "Москва 24" выступил префект Восточного административного округа Николай Ломакин. Чиновник ответил на вопросы телезрителей нашего канала. Также вопросы можно было задавать через группы нашего телеканала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".

Ломакин рассказал о работах, которые ведутся в медучреждениях округа. Капитальному ремонту подвергнутся более 50 лечебных учреждений. Все работы будут завершены до конца текущего года.

К 67 больницам планируется присоединить еще 7 объектов здравоохранения. Ведется строительство поликлиник в районах Измайлово, Богородское и Соколиная гора. Начиная со следующего года начнутся работы по строительству городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

В 9-м микрорайоне Кожухово будет завершено планирование детских и взрослых медицинских учреждений. При роддоме №20 планируют открыть женскую консультацию, а при инфекционной больнице №2 - родильный дом.

Не обошел вниманием префект и проблему строительства реабилитационных микроцентров. Проект по их созданию предназначен для семей, где растут дети-инвалиды. При помощи специалистов родители будут обучаться, в том числе дистанционно, навыкам для занятий с такими детьми. Специалисты будут посещать квартиры и помогать детям адаптироваться к нормальной жизни.

Отвечая на вопрос одного из телезрителей о ремонте поликлиники № 149, Ломакин отметил: "В учреждении затянулся ремонт. Поликлинику закрыли в прошлом году на ремонт, предлагая обойтись "косметическим" ремонтом, но потом приняли решение сделать капитальный. Это будет почти новое здание в старых стенах. В следующем году поликлиника будет открыта".

Жители пожаловались префекту на стихийный рынок, сложившийся на дороге к Преображенским торговым рядам. Чиновник заявил, что для нарушителей порядка будет введены штрафные санкции. Основной прослойкой торговцев на рынке, по мнению Ломакину, являются пенсионеры, которые продают ручные поделки.

Коснулся префект и проблемы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) около метро. По его словам, планируется обустройство трех ТПУ около станций метро "Семеновская", "Перово" и "Новогиреево".