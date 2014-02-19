На Украине объявлено о начале контртеррористической операции

Служба безопасности и Антитеррористический центр Украины объявили о начале проведения контртеррористической операции (КТО) на территории всей страны, сообщает в среду пресс-служба СБУ.

"События последних суток на Украине стали свидетельством нарастающей эскалации силового противостояния... Во многих регионах захватываются органы местной власти, структуры МВД и СБУ, войсковые части и склады боеприпасов", - говорится в документе.

Согласно закону "О борьбе с терроризмом", к работе в рамках КТО помимо СБУ привлечены МВД, Минобороны, Пограничная служба, а также центральные и местные органы власти.

О проведении операции глава СБУ Александр Якименко уже проинформировал президента Виктора Януковича.

Напомним, во вторник в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

По предварительным данным, число погибших среди участников массовых беспорядков в Киеве составляет 25 человек, сотни ранены, многие из них попали в больницу. Ранее, 19 января, во время одной из акций оппозиции в центре Киева, погибли три человека.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.