В Киеве горит здание городской администрации

В центре Киева горит здание городской администрации, передает телеканал "Москва 24". Возгорание произошло из-за столкновений правоохранителей с оппозиционерами, которые забрасывали здание дымовыми шашками и жгли автопокрышки.
Известно, что в помещении администрации находятся десятки сотрудников, в том числе глава города Владимир Макеенко. На месте происшествия работают спасатели.
Во вторник в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.
Сегодня же руководители МВД и Службы безопасности Украины приняли совместное обращение, в котором потребовали от оппозиции немедленно прекратить беспорядки в столице. Если после 18.00 (20.00 мск) они не прекратятся, силовики будут обязаны "навести порядок способами, предусмотренными законом", говорится в обращении.
На данный момент спецназ МВД Украины "Беркут" оттеснил участников столкновений и вплотную подошел к баррикадам "евромайдана".
Киевское метро временно не работает, движение обещают восстановить сразу после стабилизации обстановки. Наземный транспорт в городе работает в усиленном режиме, пассажиров перевозят бесплатно.
Противостояние на УкраинеКризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.
Девятнадцатого января, во время одной из акций оппозиции в центре Киева, погибли три человека. Спустя месяц, 18 февраля, медики подтвердили гибель еще трех человек, в том числе милиционера. Последний, по предварительным данным, скончался от огнестрельного ранения в шею.