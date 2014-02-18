В Киеве горит здание городской администрации

В Киеве горит здание мэрии

В центре Киева горит здание городской администрации, передает телеканал "Москва 24". Возгорание произошло из-за столкновений правоохранителей с оппозиционерами, которые забрасывали здание дымовыми шашками и жгли автопокрышки.

Известно, что в помещении администрации находятся десятки сотрудников, в том числе глава города Владимир Макеенко. На месте происшествия работают спасатели.

Во вторник в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.

Сегодня же руководители МВД и Службы безопасности Украины приняли совместное обращение, в котором потребовали от оппозиции немедленно прекратить беспорядки в столице. Если после 18.00 (20.00 мск) они не прекратятся, силовики будут обязаны "навести порядок способами, предусмотренными законом", говорится в обращении.

На данный момент спецназ МВД Украины "Беркут" оттеснил участников столкновений и вплотную подошел к баррикадам "евромайдана".

Киевское метро временно не работает, движение обещают восстановить сразу после стабилизации обстановки. Наземный транспорт в городе работает в усиленном режиме, пассажиров перевозят бесплатно.