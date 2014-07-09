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Москва 24

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09 июля 2014, 15:55

Беженцев из Украины в Москве встретили тульскими пряниками

Украина беженцы помощь

Фото: M24.ru

Во вторник, 8 июля, в Москву из Симферополя прибыло 129 беженцев из восточной Украины, в том числе 51 ребенок. В московском аэропорту "Домодедово" вынужденных переселенцев встречали сотрудники МЧС России, угощавшие детей тульскими пряниками, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Идея (встретить детей пряниками - M24.ru) появилась спонтанно. Утром мы выезжали, зная, какое количество детей. Купили им пряники, чтобы было не так скучно, пытались их развеселить", - сказал представитель пресс-службы ГУМЧС России по Тульской области.

По словам представителя подмосковного главка МЧС Андрея Калгина, беженцев отправят в пункты временного размещения (ПВР) в Тульскую, Калужскую и Тверскую области. "ПВР подразумевают под собой различные здания, школы, интернаты, клубы, приспособленные для временного проживания граждан", - добавил Калгин.

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Отметим, что в среду, 9 июля, МЧС России доставит в Москву еще 124 беженца из восточной Украины. На сегодняшний день с юго-востока Украины в Подмосковье уже прибыли порядка 6,2 тысяч человек, из них около 5,8 тысяч разместились у родственников и друзей, 400 - в пунктах временного размещения, которых на территории области 13. Среди прибывших более 1500 детей и 49 инвалидов.

Кроме того, в столице открылись пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей для беженцев. Также переселенцам из Украины будут выплачивать единовременные денежные пособия.

Сюжет: Ситуация на Украине

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