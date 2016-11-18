Форма поиска по сайту

18 ноября 2016, 15:40

Спорт

ЦСКА обжалует дисквалификацию Романа Еременко

ЦСКА планирует обжаловать решение о дисквалификации футболиста Романа Еременко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте армейцев.

В клубе отметили, что дополнительные комментарии будут даны после получения ответа от контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА. В пятницу Еременко дисквалифицировали на два года.

В допинг-пробе полузащитника ЦСКА после гостевого матча Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" 14 сентября обнаружили кокаин и его метаболиты. Отсчет дисквалификации начат с 6 октября. У футболиста и его представителей есть три дня на обжалование решения с момента получения уведомления от УЕФА.

