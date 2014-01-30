Twitter намерен помогать журналистам в поиске важных новостей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сервис микроблогов Twitter совместно с ресурсом Dataminr запускает проект, нацеленный на то, чтобы помогать журналистам в поиске важных новостей среди пользовательской информации, сообщается на сайте Dataminr.

Как отмечает портал Digit.ru, Twitter несколько лет позиционирует себя и как дополнение, и как замену "обычным" новостным агентствам. К примеру, первое сообщение об уничтожении главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в мае 2011 году появилось именно в Twitter, за несколько часов до официального объявления.

Dataminr был основан пять лет назад, новый сервис будет построен на его технологиях. В частности, сервис будет анализировать поток публичных сообщений в Twitter с помощью алгоритмов машинного обучения. Таким образом он будет анализировать поток сообщений в Twitter, чтобы выявлять по всему миру всплески интереса к тем или иным темам.

Адаптированный для журналистов сервис Dataminr for News будет отправлять им оповещения о потенциально важных новостях на компьютер или мобильное устройство, причем еще до того, как они появятся на других новостных порталах.

В настоящее время Dataminr for News уже несколько месяцев работает в тестовом режиме на площадке медиакомпании CNN. Каждый день CNN публикует две истории на основе сюжетов, которые были сгенерированы сервисом.

По данным IT-портала TechCrunch, Dataminr for News станет доступен всем желающим еще в этом году. О стоимости подписки на ресурс не сообщается.