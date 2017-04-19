Twitter перенесет в Россию личные данные россиян к середине 2018 года

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Компания Twitter Inc. официально уведомила Роскомнадзор о дате переноса персональных данных россиян на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти коммерческие данные в Россию к середине 2018 года", – говорится в письме вице-президента по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд Максуини.

В настоящее время соцсеть определяет, какую именно информацию о российских гражданах и организациях компания может выделить для хранения в Российской Федерации.