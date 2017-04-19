Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 13:27

Twitter перенесет в Россию личные данные россиян к середине 2018 года

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Компания Twitter Inc. официально уведомила Роскомнадзор о дате переноса персональных данных россиян на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти коммерческие данные в Россию к середине 2018 года", – говорится в письме вице-президента по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд Максуини.

В настоящее время соцсеть определяет, какую именно информацию о российских гражданах и организациях компания может выделить для хранения в Российской Федерации.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение – блокироваться.

Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода.

Twitter законы Роскомнадзор сайты и приложения

