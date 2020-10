В Twitter состоялась премьера нового клипа Майкла Джексона

Фото: twitter.com/michaeljackson

Сегодня, 14 августа, в микроблоге Twitter презентовали клип Майкла Джексона "A Place with No Name". Примечательно, что это первая премьера видеоклипа в Twitter. При создании видео использовали материал для видео "In The Closet" (1992 год).

Песня "A Place With No Name" вышла в этом году на посмертном альбоме Джексона Xscape. Автор ролика – американский оператор и режиссер Сэмюэл Байер, снявший клип Smells Like Teen Spirit для Nirvana и Angels для Робби Уильямса, а также несколько видео для Green Day и The Strokes, My Chemical Romance и других.

It’s time! The first ever premiere of "A Place With No Name" right now on Twitter #MJXSCAPE https://t.co/rRA0KJEBpg — Michael Jackson (@michaeljackson) 14 августа 2014

Напомним, Майкл Джексон скончался в июне 2009 года из-за врачебной ошибки. 25 июня исполнилось ровно пять лет со дня смерти короля поп-музыки. Поклонники по всему миру вспоминали Майкла Джексона, зажигая свечи возле его дома в штате Индиана.