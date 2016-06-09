Хакер украл более 30 млн аккаунтов Twitter

Фото: ТАСС/Владимир Сирнов

Порядка 32 миллионов аккаунтов Twitter украдены и выставлены на продажу, передает ТАСС. Хакер под ником Tessa88 получил доступ к базе данных с информацией об адресах электронной почты, паролях и логинах пользователей соцсети.

Украденные данные злоумышленник выставил на продажу в теневом сегменте интернета за 10 биткоинов – примерно 5,8 тысячи долларов.

Как заявили представители Twitter, внутренние сервисы компании не были взломаны. Они утверждают, что для кражи аккаунтов хакер воспользовался вредоносными программами, которые встраивались в интернет-браузеры и скрытно передавали введенные через них данные злоумышленнику.

"Мы работаем над тем, чтобы защитить аккаунты наших пользователей", – отмечается в заявлении Twitter. Предположительно большая часть похищенных учетных записей принадлежит пользователям из России.