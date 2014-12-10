Афиши спектаклей Камерного театра Таирова украсили Тверской бульвар

Фото: kultura.mos.ru

Афиши спектаклей почти вековой давности украсили фасад театра имени Пушкина на Тверском бульваре. Оформление приурочено к 100-летию Камерного театра, в задании которого сейчас располагается театр Пушкина.

Прохожие могут увидеть афиши спектаклей "Адриенна Лекуврер", "Федра", "Мадам Бовари", "Жирофле-Жирофля", "Покрывало Пьеретты", "Опера нищих", "Без вины виноватые", "Саломея", "Любовь под вязами". Все они были поставлены в Камерном театре.

"Не остались без внимания и основатель театра, режиссер Александр Яковлевич Таиров и его муза – актриса Алисы Коонен, портреты которых украшают центральный вход в театр", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Камерный театр закрылся в 1950 году. Часть труппы Камерного вошла в театр Пушкина.

Ранее сообщалось, что отмечать юбилей Камерного театра будут 25 декабря. На основной сцене организуют творческий вечер, посвященный истории театра.

Отметят в театре Пушкина и юбилейный сезон. По этому случаю запланированы кинопоказы знаковых спектаклей, которые будут сопровождаться комментариями участвовавших в них актеров.