Из грязи – в музей: обломки Пе-2 времен ВОВ достали из тверских болот

В Тверской области подняли фрагменты бомбардировщика Пе-2

В Тверской области прошла экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО), в время которой поисковики подняли из земли фрагменты двух советских бомбардировщиков Пе-2 ("Пешек"), сбитых во время Великой Отечественной войны.

Останки самолетов подо Ржевом обнаружил местный отряд поисковиков с помощью металлодетектора. Самостоятельно поднять технику они не смогли и попросили помочь РВИО.

При падении самолеты пробили верхний слой почвы и ушли в землю, из-за чего приходилось постоянно откачивать воду из котлована.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Один из самолетов принадлежал 134-му бомбардировочному авиаполку 285-й бомбардировочной авиадивизии. Предположительно, он был атакован истребителями, о чем свидетельствуют пулевые пробоины на обшивке. После атаки Пе-2 загорелся: на деталях видны следы пожара. Человеческих останков на месте не нашли: вероятно, экипаж покинул самолет.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Второй самолет принадлежал другому авиаполку. Экспертам известно, что в августе 1942 года в том месте погибло восемь самолетов Пе-2, тогда же одной из "Пешек" был сбит немецкий летчик-ас, имевший на своем боевой счету 74 сбитых самолета.

На некоторых деталях Пе-2, кстати, видна маркировка Mercedes – до войны завод поставлял детали в СССР.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

История самолета

Бомбардировщик Пе-2 ("Олень" по классификации НАТО) был разработан в одной из "шарашек" (конструкторских бюро, где трудились заключенные) в 1938 году и является самым массовым советским пикировщиком в истории.

Фото: Евгений Халдей

Его разработчик – Владимир Петляков, арестованный по сфабрикованному обвинению. Авиаконструктору было дано задание спроектировать пикирующий бомбардировщик, за что власти пообещали его освободить. В 1940 году за успешную разработку машины Петлякова выпустили, а в 1941 году он был удостоен Сталинской премии I степени.

Интересно, что непосредственно пикировать на Пе-2 стали только в 1943 году, до этого момента он применялся в качестве просто бомбардировщика. Причина в том, что для пике нужен опытный летчик, коих в первые годы Великой Отечественной не хватало.

Фото: waralbum.ru

Самолет помимо СССР использовали в Финляндии: в военно-воздушных силах страны он получил неофициальное прозвище Pekka-Eemeli: (Пекка – имя, аналог русского "Петра").

На основе Пе-2 был построен тяжелый истребитель Пе-3. Из самолета убрали бомбоотсек и верхнего стрелка, куда поставили дополнительные топливные баки. Кроме того, истребитель обзавелся дополнительными пулеметами.

Кстати, именно на "Пешке" летали герои фильма "Хроники пикирующего бомбардировщика".

Фото: waralbum.ru

Эксплуатация Пе-2 закончилась с последними днями войны, потом его заменили более совершенным Ту-2. Конструктор пикировщика Владимир Петляков погиб раньше – в 1942 году. Он с заместителем вылетели в Москву на двух новых Пе-2, но самолет, в котором был конструктор, упал в поле. Весь экипаж погиб.