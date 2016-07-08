Главное приключение лета начнется в пятницу вечером

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

17-й по счету музыкальный фестиваль "Нашествие" открывается в пятницу вечером. Главное приключение лета по традиции будет проходить в Тверской области в населенном пункте Большое Завидово.

Питерская группа "Сплин" даст старт фестивалю в пятницу вечером. После них на сцену выйдут "Ленинград" и "Ночные снайперы". А во время выступления уральской группы "Смысловые галлюцинации", как обещают организаторы, будет установлена связь с космонавтами, находящимися на борту МКС.

Также на "Нашествии" выступит группа "ДДТ" с программой лучших хитов, которую в мае музыканты уже "откатали" на Дворцовой площади в Петербурге во время празднования 35-летия Ленинградского рок-клуба. Вторым хедлайнером фестиваля станет "Чайф", который посреди лета сыграет "Зимнюю акустику".

В Новом Завидово поклонники русского рока также смогут послушать группы "Пилот", "Ногу свело!", "Мельница", "Кипелов", "Браво", "Крематорий", "Би-2" с оркестром и еще много известных и всеми любимых команд.

Помимо музыки на фестивале пройдут несколько лекций и круглых столов, посвященных истории русского рока. Любители футбола, которые проведут выходные в Тверской области, могут не расстраиваться, что пропустят финальный матч чемпионата Европы: в воскресенье вечером организаторы устроят трансляция на большом экране прямо посреди поля.

Также организаторы обещают, что на "Нашествие" приедет режиссер Сергей Соловьев и лично представит свою новую картину "Ке-ды".