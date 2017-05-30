Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 20:37

Туризм

Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Анталью отозвали

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российские авиационные власти отозвали предупреждение о возможном ограничении чартеров в Анталью, передает "Интерфакс" со ссылкой на одну из чартерных авиакомпаний. Таким образом, снимается возможность введения ограничений по всем турецким направлениям.

В начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартеров в Турцию из-за "сложной внутриполитической ситуации" в этой стране. Однако ни один из перевозчиков так и не отказался от полетов в Турцию.

Вскоре туроператоры заявили о снижении продаж туров в Турцию на треть. Спрос на отдых начал восстанавливаться в конце апреля.

Турция полеты Анталья чартерные рейсы авиа и аэропорты

