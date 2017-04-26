Эрдоган заявил о пересмотре Анкарой позиции по членству в ЕС

Фото: ТАСС/Depo Photos

Турция может в ближайшее время пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в Евросоюз, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого цитирует Reuters.

Он назвал препятствия на пути вступления Турции в ЕС – Брюссель, по его словам, "тянет время рассмотрения этого вопроса" и "существует враждебный менталитет в отношении к Анкаре некоторых стран – членов ЕС".

Отношения Евросоюза с Турцией стали портиться еще до состоявшегося 16 апреля референдума, где рассматривались вопросы по внесению поправок в основной закон страны. Тогда турецкий президент сравнил Германию и Нидерланды с действиями нацистов из-за того, что они запретили митинги его сторонников.