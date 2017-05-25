Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 10:30

Туризм

Сообщения о новых ограничениях на поставки пшеницы из России опровергли в Турции

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Информация СМИ о новых ограничениях на поставки пшеницы из России не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономики Турции.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы. Ее доля на рынке страны должна была составить 20–25 процентов от всех выданных лицензий.

Россия – стратегический партнер Турции в поставках сельскохозяйственной продукции: 70–75 процентов турецкой муки производится из российской пшеницы.

В мае Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Это не касается запрета на ввоз турецких томатов. Ограничения по помидорам снимут тогда, когда российские сельхозпроизводители окупят инвестиции, вложенные в производство.

Турция поставки пшеница жизнь в мире

