Авиасообщение между Россией и Турцией предложили запретить

Фото: m24/Александр Авилов

Вице-спикер Госдумы Николай Левичев (фракция "Справедливая Россия") предложил рассмотреть возможность полностью прекратить авиасообщение между Россией и Турцией в связи с повышенным риском террористической угрозы, сообщает МИА "Россия сегодня".

С данной просьбой он обратился к главе Росавиации Александру Нерадько.

"Прошу вас рассмотреть возможность полного и немедленного прекращения авиасообщения между Россией и Турцией до того момента, пока не будут приняты исчерпывающие меры по устранению любых возможных источников террористической угрозы в турецких аэропортах", – говорится в обращении Левичева.

По его словам, в настоящее время Turkish Airlines совершает рейсы из Стамбула в города, которые находятся в зоне повышенной террористической опасности, а также в российские города.

"В условиях, когда отношение властей Турции к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена на территории России) нельзя назвать негативным, существует высокий риск проникновения боевиков в турецкие аэропорты, что может привести к повышению террористической угрозы для российских самолетов", – отметил Левичев.

Напомним, после теракта на борту авиалайнера Airbus 321 президент России подписал приказ о прекращении с 8 ноября авиасообщения с Египтом. Российским туристам, находящимся на отдыхе в Арабской Республике, было рекомендовано вернуться домой. Для этого был организован оперативный штаб на территории страны Красного моря.

Сейчас Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.