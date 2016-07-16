Турецкий истребитель F16 сбил вертолет мятежников в небе над Анкарой

Фото: Zuma/ТАСС/Jodi Hilton

Истребитель F-16 турецких военно-воздушных сил сбил военный вертолет участников государственного переворота. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Между тем издание Cumhuriyet со ссылкой на турецких военных сообщает, что в Анкаре при взрыве в штаб-квартире полиции специального назначения погибли 17 полицейских.

Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что попытка военного переворота в городе пресечена. В данный момент туда перебрасываются дополнительные военные формирования. Уже начаты задержания и аресты организаторов путча

В Турции произошла попытка государственного переворота

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены

Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения. Телеканал "Москва 24" освещает происходящее в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.

В настоящее время в стране находится около пяти тысяч туристов из России.