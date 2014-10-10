Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Троицке появится новая подстанция скорой помощи, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.

Объект планируется построить уже в следующем году. По словам Владимира Жидкина, подстанция будет рассчитана на 10 машино-мест. В то же время проектная документация сейчас согласовывается.

Отметим, с момента присоединения новых территорий к столице в июле 2012 года в ТиНАО уже открыли 6 поликлиник (в том числе 4 модульных) и 1 медицинский корпус. Кроме того, в ближайшее время введут в эксплуатацию поликлинику в поселении Московский.

Всего в 2015 году планируется построить пять поликлиник, из них две – на бюджетные средства (в городе Щербинке и в поселении Вороновское, каждая на 320 посещений в смену).

Напомним, во вторник, 7 октября, Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2014-2017 годы, которая определит, какие объекты будут построены в Москве за счет регионального бюджета. Основным приоритетом на ближайшие три года станет развитие транспортной и дорожной инфраструктуры.