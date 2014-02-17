Дом Третьяковых в Голутвине передадут Третьяковской галерее

Основатель Государственной Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков. Фото: ИТАР-ТАСС

Дом Третьяковых, расположенный по адресу 1-й Голутвинский переулок, дом 16, строение 1, будет реконструирован и передан Третьяковской галерее. Сейчас здание находится в собственности Москвы, но в дальнейшем будет переведено под федеральный контроль.

О планах относительно постройки стало известно на встрече руководителей префектуры ЦАО с жителями района Якиманка, сообщает газета центрального административного округа "Москва, центр".

Дом Третьяковых – место, где родился, провел детство и юность основатель Государственной Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков - находится недалеко от храма святого Николая в Голутвине. Дом построил дед Павла Михайловича, Захар Елисеевич Третьяков. Есть версия, что в 1812 году здание сгорело и было отстроено заново на старинном фундаменте. Первый этаж, кирпичный относится к концу XVIII века, второй, более поздний, выполненный из дерева и обшитый тесом, был создан в первой трети XIX века.