Корректировка проекта Третьяковки обойдется в 400 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная Третьяковская галерея объявила конкурс на корректировку проекта строительства комплекса зданий, стартовая цена контракта – почти 400 миллионов рублей.

Концепция развития галереи предусматривает создание Музейного квартала в районе Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной. Как сообщает РИА Новости, корректировке подлежит дизайн фасадов и перепланировка зданий, включающая в себя место для реставрационных залов.

На южном и восточном фасадах будут увеличены окна для обеспечения большего светового потока; также в комплексе появится кафе с видом на Кремль, конференц-зал и пресс-центр.

Срок выполнения работ составляет шесть лет и один месяц. Заявки принимаются до 15 ноября, итоги конкурса будут подведены 29 ноября.