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16 августа 2012, 18:00

Лекторий Третьяковской галереи возобновил продажу абонементов

Третьяковская галерея лекции смотреть онлайн на m24.ru

ИТАР-ТАСС

Третьяковская галерея возобновила работу своего лектория, начав продажу абонементов на 2012-2013 годы, сообщает РИА Новости.

Программа нового сезона состоит из 216 лекций. Разовое посещение обойдется москвичам и гостям города в 150 рублей. Цена абонемента – 120 рублей. Всего в продаже - 38 абонементов.

Мероприятия разделены на блоки: "Музейный университет", "Краткая история русского искусства", "Лекционно-художественные программы", "Лекции для учащихся средних классов", "Лекции для семейной аудитории".

Новым направлением нынешнего сезона станет программа "Встреча со специалистом", в рамках которой слушателям расскажут об особенностях музейных профессий, а также о результатах исследований проблем искусствознания.

Напомним, что в начале июня стало известно о роспуске отдела лекционной работы Третьяковской галереи. Руководство музея объявило о намерении усовершенствовать лекторий, так как прежний формат не удовлетворял современным требованиям.

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