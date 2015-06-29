В Домодедове самолет повредил шасси при буксировке

В Домодедове у Boeing-737 при взлете надломилась стойка шасси

В аэропорту Домодедово во время буксировки на взлетную полосу самолет Boeing 737-500 компании "Трансаэро" повредил переднюю стойку шасси. Лайнер сняли с рейса Москва – Краснодар, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Причины повреждения установит специальная комиссия", – заявил представитель "Трансаэро".

В момент повреждения шасси на борту находилось 118 пассажиров. Они будут доставлены в Краснодар резервным бортом.

Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе "Сухой Суперджет", направлявшийся из Москвы в Вильнюс, вернулся обратно из-за подозрений на неполадки в двигателе.

Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт Шереметьево. Посадка прошла нормально.

А 13 июня Airbus, выполнявший рейс Москва – Дрезден, вернулся после вылета в Шереметьево из-за проблем с внешней обшивкой. После взлета на высоте 7 километров командир воздушного судна обнаружил отсутствие части обшивки пилона двигателя. Он принял решение о возвращение в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.