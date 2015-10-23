Лицензия "Трансаэро" аннулирована раз и навсегда – Минтранс

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Лицензия авиакомпании "Трансаэро" аннулируется раз и навсегда, заявил министр транспорта Максим Соколов.

"Некие силы хотят половить рыбку в мутной воде, как у нас говорят. Говорят – "а давайте вернем ситуацию на два месяца назад" – но этот самолет уже не взлетит, и не взлетит никогда. Потому что лицензия аннулируется, аннулируется раз и навсегда. Она не приостановлена, она аннулирована", – цитирует Соколова ТАСС.

"Иные решения, кроме серьезного государственного вмешательства и операционного управления "Аэрофлота", привели бы к краху безусловному в наших аэропортах, к массовым задержкам рейсов", – добавил министр.

Ранее в пятницу совладелец группы S7 Наталия Филева заявила, что гендиректор и акционер S7 согласовал с частными кредиторами "Трансаэро" план спасения компании, которая находится на грани банкротства.

Филева уточнила, что S7 предлагает банкам в уплату долга "Трансаэро" 49 процентов акций новой объединенной компании, в которую войдут S7, "Глобус" (входит в S7) и "Трансаэро".

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.