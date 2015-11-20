Бывший гендиректор "Трансаэро" возглавил авиакомпанию "Россия"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Бывший гендиректор "Трансаэро" Дмитрий Сапрыкин назначен гендиректором авиакомпании "Россия", сообщает Агентство "Москва".

Ранее Сапрыкин решал правовые и имущественные вопросы на посту заместителя гендиректора "Трансаэро". Главным руководителем авиакомпании он был назначен в сентябре этого года.

"Руководил организацией перевозок пассажиров, имеющих на руках билеты "Трансаэро", в том числе рейсами группы компаний "Аэрофлот" и других российских перевозчиков. К настоящему времени эта задача полностью выполнена", – сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

На новом посту Дмитрий Сапрыкин займется созданием единой региональной авиакомпании под брендом "Россия", в которую войдут "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа".

Авиакомпания "Россия" входит в группу компаний "Аэрофлот" и занимает пятое место среди самых крупных авиаперевозчиков страны. Компания базируется в Санкт-Петербурге и выполняет около 40 процентов пассажирских и грузовых авиаперевозок из аэропорта Пулково.

Кроме того, "Россия" откроет московское отделение во Внуково, полеты из которого могут начаться уже в декабре 2015 года.

Авиакомпания начала принимать на работу сотрудников "Трансаэро" 6 ноября. В настоящее время в московский филиал авиакомпании планируется трудоустроить 250 бортпроводников и 100 командиров воздушных судов.

Ранее m24.ru сообщало, что "Аэрофлот" готов принять на работу шесть тысяч сотрудников "Трансаэро", а для обеспечения их занятости взять у перевозчика 34 самолета. По последним данным, авиаперевозчик уже принял на работу 146 сотрудников "Трансаэро".

Всего, по состоянию на 1 октября, в "Трансаэро" числилось 11 тысяч 83 работника. Для сотрудников компании в Москве открыто более 15 тысяч вакансий, в том числе 8 тысяч предоставляют органы исполнительный власти.

Напомним, с 26 октября авиакомпания "Трансаэро" официально прекратила полеты. В отношении перевозчика, накопившего порядка 250 миллиардов рублей долга, начата процедура банкротства.

Перевозкой пассажиров с билетами до 15 декабря займется "Аэрофлот". Люди, купившие билеты с вылетом после 00:00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.