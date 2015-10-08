Пассажиры "Трансаэро" не могут получить деньги за отмененные рейсы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Агентства по продаже авиабилетов не могут вернуть денежные средства пассажирам "Трансаэро" из-за отсутствия возможности возврата в системе бронирования, сообщает "Интерфакс".

В среду, 7 октября, на официальном сайте "Трансаэро" появилась информация о том, что участились случаи отказов в возврате денег пассажирам за билеты авиакомпании со стороны агентов.

"Данная ситуация вызывает озабоченность у менеджмента авиаперевозчика, поскольку агентства занимались продажей авиабилетов, получали от авиакомпании "Трансаэро" агентскую комиссию и не имеют оснований отказывать в возврате", – сказано на сайте авиакомпании.

При этом авиакомпания готова взять на себя обязательства по возврату денежных средств за авиабилеты, оформленные агентами, только если пассажир оформил заявление на возврат у агента и получил отказ. В этом случае необходимо обратиться в офисы собственных продаж "Трансаэро" с документами, подтверждающими отказ.

Пассажиры "Трансаэро" устроили давку во Внукове

Однако, по словам генерального директора холдинга "Випсервис" Дмитрия Горина, с 1 октября было введено ограничение на возврат билетов.

"Сделать это через систему BSP агенты теперь ни технически, ни финансово не могут. Действует возможность возврата через Транспортно-клиринговую палату (ТКП), но для этого агент должен собрать заявления пассажиров, а средства им вернут только после одобрения возврата. Клиентов, не согласных с таким порядком, нужно отправлять в авиакомпанию.

Основная сложность в том, что деньги агентств уже перечислены авиакомпаниям, и непонятно, откуда брать средства на возврат пассажирам", – отметил он.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разослала агентствам письмо с разъяснениями, в котором сообщает, что "в соответствии с законодательством РФ и Федеральными авиационными правилами авиакомпания имеет право поручить агенту проведение возвратов, обеспечив его денежными средствами для возврата пассажирам. В противном случае пассажир должен обращаться к перевозчику".

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" остановила продажу билетов на свои рейсы. Сначала сообщалось о прекращении перелетов по международным и внутренним направления после 15 декабря, но затем дата была перенесена на 15 октября. У перевозчика есть обязательства в 20 миллиардов рублей перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг компании перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось об отмене авиарейсов "Трансаэро", запланированных на начало октября. Перевозчик даже запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед.