Столичный футбольный клуб "Торпедо" сохранит свое существование

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московский футбольный клуб "Торпедо" продолжит выступление во втором дивизионе чемпионата России, сообщил президент "черно-белых" Александр Тукманов.

"Мы решаем вопросы погашения нашей задолженности. Команда сохранится и будет выступать во втором дивизионе. В этом сомнений никаких нет", – цитирует Тукманова "Р-Спорт".

В марте палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ввела запрет на регистрацию новых игроков в отношении "Торпедо" в качестве обеспечительной меры по исполнению обязательств перед футболистом Далибором Стевановичем. Тогда вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев сообщил, что клуб не будет выступать в следующем сезоне, если не удастся погасить долги до 24 апреля.

Вместе с тем, "черно-белые" официально объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Валерием Петраковым по соглашению сторон. Таким образом, руководство "автозаводцев" пошло навстречу специалисту, которому поступило предложение возглавить ФК "Томь", претендующий на выход в Премьер-Лигу по итогам текущего сезона.

"Торпедо» выступает во втором дивизионе чемпионата страны в зоне "Центр". После 18 туров команда идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.