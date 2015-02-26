Как мобильный офис МФЦ будет работать в Новой Москве в марте

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

На сайте центра госуслуг "Мои документы" опубликован график выезда мобильных офисов МФЦ в Новую Москву на март этого года.

Поселение Вороновское, село Вороново, д.31, стр.1 (здание администрации). Время работы: 6 и 20 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Воскресенское, площадь у МБУ "Дом культуры Воскресенское" (вблизи дома 21). Время работы: 7 и 21 марта с 10.00 до 15.00 часов и 30 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Десеновское, ЦКиС "Ватутинки". Время работы: с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Киевский, поселок Киевский, д. 24А (здание администрации). Время работы: 5 и 19 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Ленина, д. 2. Время работы: 10 и 23 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Кленовское, село Кленово, ул. Центральная, стр. 8. Время работы: 6 и 20 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 (здание администрации). Время работы: 11 и 24 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Марушкинское, пос. совхоза Крекшино (школа № 2058). Время работы: 14 марта с 10.00 до 15.00 часов и 27 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Марушкинское, деревня Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 5 (здание администрации). Время работы: 13 и 26 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, строение 35 (вблизи ДК "Михайловское"). Время работы: 11 и 24 марта с 12.00 до 19.00 часов

г. Московский, мкр.1, д.49 площадь МУК "ДК "Московский". Время работы: 4 и 31 марта с 12:00 до 19:00 часов и 18 и 28 марта с 10.00 до 15.00 часов

Поселение "Мосрентген", поселок завода Мосрентген, дом 39 (вблизи МБУ "ДК Мосрентген"). Время работы: 4, 18, 27 и 31 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, д. 1 (ДКиС "Яковлевское"). Время работы: 10 и 23 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Роговское, поселок Роговское, площадка перед ДК "Юбилейный". Время работы: 5, 19 и 30 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Рязановское , пос. Знамя Октября, д. 31, стр.3 (площадь около СКЦ "Пересвет"). Время работы: 2 и 16 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 14а (ДК "Коммунарка"). Время работы: 2 и 13 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Филимонковское, поселок Марьино, д. 3 (МБУ "Дом культуры поселка Марьино"). Время работы: 12 и 25 марта с 12.00 до 19.00 часов

Поселение Щаповское, пос. Щапово, д.23 (ДК "Солнечный"). Время работы: 3 и 17 марта с 12.00 до 19.00 часов

Отметим, на сегодняшний день во всех округах Москвы работают более 100 центров госуслуг, 7 из них оформлены в новом стиле "Мои документы". Они предоставляют 151 услугу и свыше 200 видов документов. Ежедневно центры госуслуг обслуживают более 60 тысяч посетителей.

Как записаться в МФЦ онлайн

Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Кроме того, в Новой Москве успешно работают передвижные офисы госуслуг: сейчас в них ведется прием и выдача документов по 27 услугам 16 органов власти. Жители Новой Москвы могут получить в мобильных МФЦ загранпаспорт, оформить медицинский полис, запросить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Напомним, постепенно МФЦ будут переходить на работу под новым брендом "Мои документы", включающий единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.