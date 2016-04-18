Москва и Тель-Авив подписали новую программу сотрудничества

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Москва и Тель-Авив приняли новую программу сотрудничества, рассчитанную на три года, сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. Документ подписали мэр израильского города Рон Хульдаи и глава департамента Сергей Черемин.

По словам Черемина, программа сотрудничества даст новый импульс развитию всего комплекса отношений России с Израилем. "За последние годы наше сотрудничество стало еще более плодотворным и предметным. Активно развиваются все направления, которые только возможны между надежными партнерами – это торговля и градостроение, городское хозяйство, безопасность и гуманитарная сфера", – заявил глава депарстамента.

Программа предусматривает обмен опытом и информацией по вопросам развития городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства; внедрение и использование высоких технологий в городском управлении; развитие производства и торговли между бизнес-структурами двух мегаполисов; укрепление сотрудничества в области туризма, спорта и культуры.

Напомним, в 2011 году стартовала программа стажировок работников здравоохранения российской столицы в зарубежных медцентрах, в том числе в клиниках Тель-Авива. За последние три года в медицинских центрах Израиля повысили свою квалификацию более 700 медиков из российской столицы.

В конце прошлого года Тель-Авив посетила делегация департамента образования Москвы.