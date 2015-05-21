В районе станции "Текстильщики" потушили пожар в электричке

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В районе платформы "Текстильщики" загорелся головной вагон пригородной электрички. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило от машиниста электропоезда № 6123, следовавшего из Москвы в Серпухов. Состав остановился между платформами "Текстильщики" и "Люблино".

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара в 14.27. Благодаря оперативной работе пожарных в 14.29 минут возгорание было локализовано, а в 14.30 полностью ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.

Состав затем самостоятельно отправился в депо, а пассажирам предложили продолжить поездку на другом электропоезде. Комиссии МЖД теперь предстоит выяснить причины произошедшего. Несколько электричек на этом участке Курского направления следуют с увеличенным интервалом.

Ранее M24.ru сообщало, что на юго-востоке столицы сгорел вагон электрички. Сообщение о пожаре поступило в 23.44 3 мая, пожар вспыхнул на станции Фрезер, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 0.13 пламя удалось ликвидировать.