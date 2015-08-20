На Театральной площади можно будет попробовать 100 видов лимонада

Фото: leto2015.festmoscow.ru

На Театральной площади в воскресенье, 23 августа в рамках фестиваля "Московское лето. Фестиваль варенья" пройдет "Марафон лимонада". Ценители шипучего напитка смогут попробовать более 100 видов натурального лимонада.

"Для старшего поколения это еще и возможность вспомнить вкус детства – советские "Буратино", "Дюшес", "Тархун", "Ситро" и "Байкал", - сообщается на сайте фестиваля.

Если в советское время удовольствие обходилось в 25 копеек за бутылку ("Тархун" и "Байкал" - 45 копеек), на Театральной площади лимонад будут раздавать бесплатно. У юных посетителей мероприятия будет возможность выбрать свежие фрукты и ягоды и под руководством мастеров самим создать свой вкус детства.

Напомним, что за неделю "Московское лето. Фестиваль варенья" посетили 3,5 миллиона человек.

19 августа главным подарком для гостей фестиваля стала гигантская шарлотка весом более 250 килограммов. Для ее приготовления использовали по 100 килограммов муки и яблок, а также 200 яиц.

Одна из главных достопримечательностей фестиваля – это зеленый лабиринт в форме арбузной дольки на Тверской площади, вход в который украшает кованая арка и "арбузные" часы.

В лабиринте установлены скамейки в виде арбузных долек, а в центре расположена двухметровая цветочная клумба в форме огромного куска арбуза. В центре лабиринта работает фотостудия, где гости фестиваля могут сделать фотографии в костюмах фруктов.

Для детей открыта телестудия "Арбуз-24". Созданные здесь детские новостные телепередачи и репортажи с других площадок фестиваля будут размещены на Youtube.

Напомним, второй городской фестиваль "Московское лето. Фестиваль варенья" проходит с 13 по 23 августа на 22 городских площадках. В нем принимают участие представители не только российских регионов, но и 19 зарубежных стран. К услугам посетителей 172 торговых шале и 72 ресторана.