Авангард Леонтьев выступит с новой литературной программой в Театре наций

Фото предоставлено организаторами

Театр Наций проведет цикл вечеров "Наше все …", в которые войдут шедевры русской литературы в исполнении народного артиста России Авангарда Леонтьева, сообщает пресс-служба театра.

Программа, организованная в рамках Года Литературы, рассчитана на весь текущий сезон. На малой сцене Театра Наций состоятся четыре вечера, где прозвучат произведения Чехова, Бабеля, Льва Толстого и Лескова. Открытие цикла пройдет 23 октября.

Актер определяет жанр своих литературных программ как "звучащее слово". Вечера с Авангардом Леонтьевым по форме похожи на традиционный "чтецкий концерт", но, по сути, это разговор с внимательным и чутким собеседником, предлагающим увлекательное путешествие в русскую литературу, лучше других знающим, как сделать слово объемным, живым, сильным и волнующим и как разглядеть на знакомых страницах неожиданные смыслы.

Во второй вечер Авангард Николаевич представит страницы произведений Льва Толстого и Николая Лескова, пытаясь выявить грани русского характера, поговорить о вере и безверии, самодурстве и угодничестве, жестокости и милосердии. Для прочтения Леонтьев выбрал два классических произведения, каждое из которых заставляет вновь задуматься о природе человеческих переживаний, взаимоотношений и мыслей: "Хаджи-Мурат" и "Чертогон".

Авангард Леонтьев – мастер звучащей литературы. Артист выступает с программами "Собранье острых слов" (2012), "Шедевры русской прозы. Л. Толстой, Н. Лесков" (2013), "Могучее веселье" (2014). Премьеры программ состоялись в МХТ в рамках цикла мхатовских вечеров "Действующие лица".