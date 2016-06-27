Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 11:15

Культура

В Москве ищут средства на установку памятника Льву Дурову

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Проект planeta.ru организовал сбор средств на памятник артисту театра и кино Льву Дурову (1931-2015). Автор скульптурной композиции – Александр Рукавишников, друг актера.

"В России есть старинная традиция ставить памятники по подписке, на народные средства, собранные искренними почитателями таланта. Именно такой памятник, мы надеемся, появится осенью 2016 года на Новодевичьем кладбище Москвы, где похоронен Лев Дуров", – пишут инициаторы кампании.

Александр Рукавишников – народный художник РФ, скульптор в третьем поколении, член Российской академии художеств, автор памятника Юрию Никулину у Московского цирка на Цветном бульваре, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Александру II у Храма Христа Спасителя, Мстиславу Ростроповичу в Брюсовом переулке, Федору Достоевскому в Москве и в Дрездене, Владимиру Набокову в Монтре.

На реализацию задуманного необходимо 3 миллиона рублей. Скульптор сделает свою часть работы бесплатно. Средства нужны на установку фундамента, доставку мрамора из Армении, отливку и другие технические работы. На момент написания новости до окончания кампании сбора осталось 95 дней.

