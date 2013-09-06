В Театре киноактера исполнят шлягеры XX века

Фото: ИТАР-ТАСС

24 сентября в Государственном театре киноактера стартует ретро-просветительская программа "Шлягеры ХХ века". Слушателям будут представлены мелодии и песни прошлого века, без которых невозможно представить ту эпоху.

Первый концерт "Утомленное Солнце" назван по одной из известных композиций 1930-х годов прошлого века. В нем примут участие актеры театра и солисты "Вивальди-оркестра" Светлана и Сергей Полянские.

В связи с актуальностью ретро-моды композиции будут интересны не только тем, кто застал это время, но и молодым слушателям.

Организаторы программы: Российский государственный академический камерный "Вивальди-оркестр" под управлением Народной артистки РФ Светланы Безродной и Государственный театр киноактера.

Начало спектакля – в 19:00.