У российских звезд мюзикла появится своя Аллея славы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рядом с театром "Россия" может появиться Аллея славы с именными звездами артистов мюзиклов, сообщает ТАСС. Об этой идее рассказал гендиректор компании "Стейдж Энтертейнмент" Дмитрий Богачев.

Он отметил, что жанр мюзикла в России еще слишком молод для того, чтобы организовать специальный конкурс-премию – ему всего 20 лет, в этой театральной сфере достаточно талантливых людей, которые стремятся популяризировать мюзикл в России. Их вклад и будет увековечен на Аллее славы.

По задумке, это будут не только "звезды" артистам (отечественным и зарубежным), но и музыкантам, композиторам, драматургам, режиссерам, хореографам и художникам.

Одним из первых обладателей "звезды" на Аллее славы может стать британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

Богачев добавил, что пока идея закладки Аллеи славы не согласовывалась со столичными властями, так как по его сведениям, специальное разрешение для этого не требуется.