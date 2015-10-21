Мюзикл о Поле Негри вернется в Театр российской армии

Фото: polanegri.ru

29 октября в Театре российской армии стартует второй сезон 3D-шоу "Пола Негри". Мюзикл объединяет виртуальную реальность с живым театром.

Для просмотра "Полы Негри" обязательно понадобятся 3D-очки. Главная декорация мюзикла – экран высотой с трехэтажный дом. С помощью компьютерной проекции зрители перенесутся в интерьеры дворцов, пересекут океан на огромном лайнере и побывают в европейских столицах.

"Мне пришло в голову, что нам нужно расположить 3D-проектор сзади, чтобы публика смотрела на актеров, а за ними было изображение", – рассказал режиссер мюзикла Януш Юзефович. – "Теперь зрители уже не понимают, где кончается реальность, а что – аттракцион".

В главных ролях – Гоша Куценко, Теона Дольникова, Борис Смолкин, Максим Леонидов и другие.

Пола Негри – актриса польского происхождения, звезда эпохи немого кино. Она была обручена с Чарли Чаплином, но рассталась с ним ради Рудольфа Валентино. После его смерти вышла замуж за грузинского князя Сергея Мдивани.